Vánoce našeho dětství. Podívejte, co jsme dostávali pod stromeček

Brusle na kličku, stavebnice Merkur nebo třeba kazeťák, po takových dárcích toužily děti v 70. a 80. letech. A co doopravdy našly pod stromečkem? Zavzpomínejte s reportáží.

Nejeden z nás si určitě rád zavzpomíná na staré časy a spolu s nimi i na to, jak se dříve slavily Vánoce. Dnešní shon, půjčky na dárky a stokrát opakované pohádky v televizi, vůbec nepřipomínají tehdejší atmosféru.



"Vánoce v 70. - 80. letech byly hlavně o rodinné pohodě, byly klidnější. Bylo zvykem, aby prarodiče nebo teta se strýcem malé děti odvedli na procházku někam ven, třeba do lesa. Vzpomínalo se i na mrtvé, takže součástí procházky byl příchod na hřbitov a zapálení svíček," popisuje autorka retrovýstavy v Mělníku Naďa Černá.

Nejen, že si děti ještě užily čerstvého vzduchu, ale trošku přestaly vnímat, co se děje. Když totiž sedí doma, jsou napjaté a pořád čekají na příchod Ježíška. "A bylo to i praktické, protože bylo potřeba ozdobit stromeček, dát pod něj dárky a rodina doma mohla bez dětí připravit tu vánoční atmosféru,“ popisuje Černá.



Děti se také celý rok těšily na pohádky v televizi. Ty se na rozdíl od dnešní doby, vysílaly hlavně o Vánocích. O zábavu dětí bylo tedy většinou postaráno až do chvíle, kdy hospodyňka dávala typickou štědrovečerní večeři na stůl.

Tradice a vánoční zvyky se za desítky let také prakticky nezměnily. Na každé rodině záleželo, jestli bude péct cukroví, lít olovo, házet botou, rozkrajovat jablko, posílat lodičky ze skořápek se svíčkou po vodě nebo navštíví půlnoční mši v kostele.



Za to se změnila výzdoba našich domovů. Dnes šílíme z hitů Vánoc a barvíme strom každoročně jinak. Kupujeme nové ozdoby a řetězy a snažíme se držet jednoho materiálu. To naši rodiče z dětství neznají. "Většinou se to dělalo tak, že se věšely ozdoby, které se v rodině dědily od předchozích generací. Společně klidně visely všechny barevné ozdoby," líčí autorka výstavy.

Když se nějaká rozbila, doplnilo se to zase jinou ozdobou, klidně i modernější a všechny byly na stromečku pohromadě. Začala se objevovat elektrická osvětlení, a to třeba ve tvaru lucerniček, mochomůrek nebo hvězdiček a opouštělo se od těch tradičních voskových svíček. A nesměly chybět prskavky, které udělaly tu pravou atmosféru Vánoc.

Dnes udělají největší radost pod stromečkem především hračky technologického rázu. O Štědrém dnu není prakticky strom za dárky vidět. Nejde při nich už tolik o kvalitu, jako o kvantitu. Dříve ale, protože dárků dostal každý málo, většinou jeden maximálně dva, se z nich lidé opravdu upřímně radovali.

"Dávaly se dárky hlavně praktické. To vždy převažovalo. Dědeček dostal bačkory, babička třeba zástěru nebo látkové kapesníky, mladší zase oblečení, kosmetiku, domácí potřeby nebo knížky. Hodně se totiž četlo.

Šikovnější ženy dostávaly materiály ke zpracování jako vlna, chemlon nebo viskocel, z těch si poté šily originální kousky oblečení. Většinou děti a dospívající se dočkali i nějakého vytouženého dárku. Běžně se totiž velké dárky typu kazetový magnetofon nerozdávaly během roku. Vánoce tedy byly příležitostí splnit i finančně náročnější přání,“ doplňuje Naďa Černá.



Jestli i vy chcete zavzpomínat a nadýchat se retro vánoční atmosféry, máte možnost do 5. ledna v mělnickém muzeu. Můžete vzít i mladší generaci, průvodci nekazí dětské iluze, jsou připraveni na verzi s dárky, které Ježíšek kupoval v tehdejších obchodech.