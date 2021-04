Řev, štěnice a rozchod! Iveta sprostě vynadala dítěti a ukončila Výměnu

V poslední epizodě této řady Výměny manželek se diváci seznámili s Ivetou (42), Davidem (34), Davidem (8) a Terezkou (2) z Jablonce nad Nisou. Na druhé straně poznali druhou Ivetu (33), Jana (36), Annu (12) a Anežku (8), kteří žijí ve vesničce Brzice.

U tohoto dílu se rozhodně diváci TV Nova nenudili. O hádky a nedorozumění nebylo vůbec nouze, Výměna nakonec skončila předčasně, a navíc se sprostými nadávkami a řečmi o rozchodu Ivety (42) a Davida.

K ukončení Výměny jen chvíli před jejím skutečným koncem došlo kvůli údajným štěnicím. Ivetu (42) začaly v průběhu natáčení trápit štípance, které každým dnem přibývaly. Nakonec vyhledala i ošetření. Lékařka údajně řekla, že tyto štípance můžou být třeba i od štěnice, tak se Iveta sbalila a šla na hotel.

"Paní doktorka mi potvrdila, že to může být cokoliv, ale ne štípance od komára," prohlásila Iveta (42) Mezi osmi očima. Na to reagoval její několikadenní náhradní manžel Jan, který ji obvinil z toho, že se vůbec nemyla (video zde). Už v průběhu pořadu říkal: "Je to z hygieny, ona jen projde a smrdí jako tvaroh. Je to degeš."

Pak se strhla hádka ohledně hygieny dětí Ivety (42). "Ty děti koupeš jen jednou týdně," zaútočila Iveta (33) na druhou Ivetu. Údajně matka děti myje málo kvůli tvrdé vodě, která jim na kůži způsobuje vyrážku. Přesto Iveta (33) po dobu Výměny děti myla jednou denně a vyrážku neobjevila. Iveta (42) se bránila: "Nemyju děti jednou týdně, ale ve středu a v neděli."

Diskuze se poté obrátila k okamžiku, kdy Iveta (42) opouštěla dům náhradní rodiny a pohádala se s jejich dvanáctiletou Aničkou. Při odchodu ji dokonce nazvala p**ou (video najdete na Nova Plus). To na ni také vytasil Jan během Osmi očí, jenže Iveta tvrdila, že nic takového neřekla.

Doposud poměrně klidná druhá Iveta se neudržela. "Jak si dovoluješ nadávat mojí dceři sprostě," ptala se nechápavě. "Nenadávala jsem jí, ale nenechám se urážet od puberťačky," bránila se Iveta (42). "Mám co dělat, abych tě nepropleskla," procedila skrz zuby Iveta.

Pak už to nabralo rychlý spád. Doposud tichý Ivetin (42) partner David se projevil a řekl rezolutně, že půjdou do manželské poradny. "Ať se ti to líbí nebo ne. S druhou Ivetou to doma fungovalo na 200 procent," řekl David. To už si ale dovolil moc. "Ty se přikláníš na jejich stranu, že jsem největší svině," zeptala se už téměř hystericky Iveta (42). Zvedla se, poslala druhou Ivetu do patřičných míst a odešla.

Spor partnerů pak ještě vygradoval. "Vrhli jste se na mě jako supi, proč jsi při mně nestál? To je úplný konec mezi námi," pěnila Iveta (42). Nakonec spolu prý půjdou do poradny. "Neuvědomila jsem si, že bych měla nějakou chybu," dodala ještě Iveta na závěr.

Pokud jste tento díl nestihli, podívejte se na něj na portálu VOYO, kde také najdete všechny díly Výměny manželek z této i přechozích řad. A na Nova Plus najdete všechna bonusová videa k těmto dílům a můžete zjistit, jak žijí rodiny po Výměně.