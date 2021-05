Revoluce v lovu zvěře. Střílet zvířata možná bude povolené i lukem

Lov zvěře v českých lesích možná brzy čeká revoluce. Poslanci projednávají návrh, který by povoloval odstřel pomocí luku a šípů. Jeho zastánci tvrdí, že zvířata tak mají větší šanci na únik. Odpůrci se zase bojí toho, že zvěř zasažená šípem bude trpět.

Supermoderní luk stojí jako dovolená v Karibiku a je to regulérní zbraň. Vystřelený šíp letí rychlostí sto metrů za vteřinu a zastaví ho máloco. "Loví se na padesát metrů, aby byl zajištěn kvalitní zásah," vysvětluje trenér lukostřelby František Ptáčník.

Hroty šípů jsou navíc tak ostré, že by se jimi dalo oholit. "Dokáže to překrojit i žebro," varuje Ptáčník.

Poslanci teď rozhodují o tom, že lukostřelci by mohli legálně střílet zvěř v českých lesích. "Zvyšuje se šance zvěře v tom společném soupeření," tvrdí poslanec Petr Pávek (STAN). Někteří myslivci ale tvrdí, že šípy by přinesly zasaženému zvířeti větší utrpění než třeba kulovnice.

"U luku musíte trefit přesně srdce. Zvěř v podstatě déle zháší," upozorňuje myslivec Aleš Obst. Oproti zbraním střelba z luku vyžaduje úplně jiné dovednosti s velkým důrazem na fyzičku. Natáhnout tětivu jednou rukou odpovídá zvednutí 35kilového závaží.

Myslivci proto chtějí, aby lukostřelci prošli důkladným výcvikem. "Ten střelec by měl mít kvalitní zbraň. Mít praxi ve střelbě z luku," říká myslivec Miroslav Jeník. "Dá se s ním naučit během měsíce, pěti týdnů," dodává.

Návrh počítá s tím, že luky i šípy budou registrované, podobně jako střelné zbraně. "Jedná se o zbraň, která je tichá, těžko se vysleduje. Luk by mohl vést k nárůstu pytláctví," varuje myslivec.

"Ten lov je povolený ve 24 zemí v Evropě, to není něco, co by se objevilo zčistajasna," upozorňuje Pávek. Myslivecký zákon je ve třetím čtení, divoká zvěř tak zatím z lukostřelců strach mít nemusí.