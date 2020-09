Revoluce v Oscarech! Víc černochů či gayů, bez menšin už filmy neuspějí

Revoluční nová pravidla by měla podle agentury AP platit od roku 2024. Aby film mohl být vůbec nominován na Oscara, bude si muset dát obzvlášť záležet na složení svého týmu. Platí to nejen při obsazování rolí, ale i v zákulisí za kamerou.

Na obrazovce i za ní bude vyžadována rozmanitost. Čím více menšin se do filmu zapojí, tím lépe. Týká se to jak pohlaví, tak barvy kůže, sexuální orientace, příslušnosti k nejrůznějším etnikům či zdravotního postižení.

Rozmanité zastoupení se bude posuzovat ve čtyřech kategoriích, které tvoří herci na obrazovce, filmový štáb za kamerou, marketingový tým, který film propaguje, a stážisti. Minimálně ve dvou ze čtyř kategorií budou muset kandidáti na Oscara tuto různorodost splnit.

Co se týče obsazení filmu, alespoň jedna hlavní postava nebo významnější vedlejší bude muset být zástupcem jiné rasy než bílé či jiného etnika. Minimálně 30 % vedlejších postav budou muset tvořit menšny. Touto optikou se bude posuzovat i samotný děj filmu.

Reforma je reakcí na kritiku filmové akademie z předchozích let. Nová pravidla přichází pět let poté, co svět obletěl hashtag Oscars So White (příliš bílé Oscary). Až začátkem letošního roku poprvé v historii dostal Oscara za nejlepší film cizojazyčný (neanglický) snímek. Jednalo se o jihokorejský film Parazit.