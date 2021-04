Revoluční materiál! Češi postavili první domy z recyklovaného betonu

Po kontaktních čočkách nebo lodním šroubu přichází z Česka revoluce v celosvětovém měřítku. A to konkrétně ve stavebnictví. České hlavy totiž přišly na něco, o co se snaží odborníci z celého světa už po generace. Dokázali vymyslet způsob, jak beze zbytku zrecyklovat staré domy a rovnou z nich postavit nové. Nový český patent šetří náklady i životní prostředí.

Češi zase jednou zabodovali a už teď je jasné, že světu otevřeli okno do budoucnosti stavebnictví. Je ekologičtější, ekonomičtější a především nevyhnutelná. Stavební suť, která zbude po demolici, dá vzniknout novému betonu, z něhož se bude moct opět budovat. Suť, která by skončila z velké části na skládce jako odpad, může být využitá až ze sta procent.

Na začátku nikdo nechtěl věřit, že by něco jako recyklovaný beton mohlo fungovat. Ale jednou přírodní zdroje lidé vyčerpají, a tak je potřeba přemýšlet o dalších možnostech. Vývoj rebetongu trval přibližně 25 let.

A jak to vlastně funguje? "Začneme od demolice objektu, pak nastupuje výroba recyklovaného kameniva ze stavební suti, následuje vlastní výroba toho betonu a z něj se postaví nové budovy. A až budovy doslouží, tak se zase zdemolují a takhle ten cyklus může pokračovat téměř do nekonečna," popisuje Bohuslav Slánský, specialista společnosti Skanska na vývoj a inovace.

První budovy postavené geniální českou technologií už stojí a fungují. Třeba kancelářský komplex v centru Olomouce. "Když jsme poprvé využili rebetong v praxi, tak to byl výborný pocit, protože jsme byli první na světě," chlubí se projektový manažer Petr Dušta. Ekologicky se v roce 2020 začaly stavět už i velké bytové domy.

Do recyklovaného betonu se přidávají i nanočástice, které fungují jako pojidlo. Přítomnost nanomateriálu navíc znamená také úsporu množství cementu přimíchávaného do stavební hmoty, a tím i snížení uhlíkové stopy. Výroba cementu dává totiž přírodě poměrně zabrat.

Stavebním kamenem českého patentu a úspěchu je František Polák. "V rámci jeho staveb a stavební činnosti, mu vznikal odpad, který musel odvážet a platit za něj. Tak přemýšlel nad tím, jakým způsobem ho využít," popisuje Pavel Gorecký, ředitel společnosti Skansky.

Myšlenka je to vskutku důležitá, protože suť má minimum možností využití. Většinou končí na skládce a tvoří skoro polovinu veškerého odpadu v Česku, v číslech víc než 20 milionů tun. Nyní díky vynálezu tuzemských odborníků ale může suť sloužit dál.

Materiál je to nejen ekologicky ale i ekonomicky výhodný. Firmy díky němu můžou šetřit planetu i finanční náklady. Pro výrobu rebetongu je možné využít nejrůznější druhy sutí. Standardně se vyrábí ze suti betonové, cihlové nebo směsné.

Budoucnost stavebního průmyslu se podle českých expertů bez recyklovaných materiálů neobejde. Přírodních zdrojů, které jsou při stavbách zapotřebí, rychle ubývá. Do devíti let bude mít z 221 českých lomů zásoby jen 107 z nich a k úplnému vyčerpání by v tuzemsku při současném průměrném tempu spotřeby mělo dojít už kolem roku 2062.