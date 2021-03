Rey Koranteng se vrátil do práce! Kolegové mu nachystali překvapení

14 dní musel Rey Koranteng trávit doma v karanténě, protože se léčil z nemoci covid-19. Z domova si postěžoval, že kvůli koronaviru má neskutečnou chuť na pomeranče.

"Cítím vůně, cítím chutě a mám úplně nepřekonatelnou chuť na pomeranče. Pro pomeranč bych zabil," popisoval Rey z domova.

Kolegové si tato slova zapamatovali a když Rey v pondělí konečně dorazil do práce, tak mu připravili překvapení. Moderátorův pracovní stůl byl plný pomerančů. "To jsem teda nečekal, je to dobrý fór. Chuť na pomeranče mám pořád, i když normálně je nejím," řekl Koranteng, který se už těšil do práce.

"Já nejsem zvyklý ležet doma, takže 14 dní být zavřený v domě, mě moc nebavilo. Přečetl jsem pár knížek, ale to taky nejde pořád," popsal moderátor svoje léčení.

Vůbec netuší, kde koronavirus mohl chytit. "Všechna opatření jsem dodržoval, nosil jsem roušku, nikam jsem nechodil. Byl jsem buď v práci, nebo doma," sdělil.

Nemoc přišla naštěstí ve dnech, kdy měl právě volno. Korantengova kolegyně z Televizních novin Lucie Borhyová už dříve potvrdila, že jí se virus obloukem vyhnul. To samé se ale nedá říct o rodině moderátora. "Manželka je pozitivní, děti negativní," přiznal Rey.

Moderátor chytil takzvanou britskou mutaci. První týden nemoci byl prý doslova očistec. Více se o jeho průběhu nemoci dozvíte v tomto článku.