Je prakticky k ničemu, sepsul šéf lidovců rezervační systém k očkování

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je s rezervačním systémem vše v pořádku. S tím Jurečka ale nesouhlasí. Systém dle svých slov sám zkoušel a dostaly se k němu prý i zkušenosti celé řady lidí. Těm mělo trvat i hodinu, než se vůbec dostali na konec procesu registrace. Dlouho čekali na potvrzující sms a některým se dle Jurečky nakonec registrovat ani nepodařilo.

"Mám reakce mnoha lidí, kteří mají jinou, například polskou, národnost, ale dlouhodobě žijí v České republice. Na ně ale systém vůbec nepamatuje," vyjádřil se lidovecký poslanec ve Snídani s Novou. Cizinci, přestože žijí v Česku, mají totiž jiný tvar rodného čísla a s tím systém dle Jurečky vůbec nepočítá.

"Když si uvědomíme, že na tom vláda dělá šest měsíců, tak nakonec se ten systém fakt nepodařil. Doufám, že vláda systém dopracuje a uživatelsky ho zpříjemní," řekl předseda KDU-ČSL.

Největším nedostatkem registračního systému je dle jeho názoru extrémní pomalost. Navíc prý vláda zanedbala komunikaci s operátorem a chybí tak dostatečná kapacita na zasílání potvrzujících sms. Druhým zásadním problémem je podle Jurečky fakt, že systém nepamatuje právě na občany s jinou národností, kteří dlouhodobě žijí v Česku. Ti se tak k očkování zaregistrovat vůbec nemohli.

Třetí zásadní problém spatřuje v tom, že. "Data ze systému utíkají a jsou předávána firmám, které je využívají k reklamnímu cílení," kritizuje Jurečka.

To jsou dle jeho slov zásadní věci, kvůli kterým rozhodně nelze tvrdit, že systém funguje bezchybně. "Je to ukázka toho, jak ten systém není kvalitně nastaven a připraven," upozorňuje šéf lidovců.

Vláda podle něj měla celou registraci propojit se zdravotní dokumentací – času na to dle Jurečky měla dost. Získala by tak prý přehled o tom, kteří lidé by měli vakcínu dostat přednostně. Obtěžující je dle lídra lidovců také to, že si uživatel sám musí neustále kontrolovat, jestli se neuvolnil nějaký očkovací termín. Systém by podle něj měl být "rozhodně více klientsky přívětivý".

Chybí prý také přehledné a konkrétní informace pro nemocnice, očkovací centra, ordinace a úřady. "Je tu nemalé množství opravdu starých lidí, kteří neumí s internetem, neumí se zaregistrovat a nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Nesmí ale zůstat mimo systém. Je třeba, aby to fungovalo, aby občané věděli, kdy budou naočkováni. Aby se tu na nikoho nezapomnělo," připomíná Jurečka.

Premiérův nápad odložit start registrací pro ostatní občany vnímá tak, že pro plošné očkování zatím není dost vakcín a bylo by tak vhodnější registrace k očkování spouštět po vlnách. Vláda by navíc měla prý připravit transparentní strategii, která by jasně ukazovala, kolik dávek vakcín se vůbec dostalo do Česka, kolik jich putovalo do kterých krajů a podle jakého klíče se rozdělují.

Další prodloužení nouzového KDU-ČSL podle předsedy strany nepodpoří, dokud vláda nezlepší podporu podnikatelů a těch, které svými nařízeními omezuje v podnikání. Dle Jurečky lidem kompenzace buď nechodí včas, nebo na ně ani nemají nárok.

