Režiséra Jasného vyprovodil do nebe dlouhotrvající potlesk

Básník stříbrného plátna, jak Vojtěcha Jasného lidé často označovali, vytvořil na 60 filmových snímků. Celovečerních i krátkých filmů a dokumentů. Mezi jeho největší díla patří hvězdně obsazené filmy Všichni dobří rodáci, Touha nebo Až přijde kocour.

Největším úspěchem Vojtěcha Jasného byla cena z filmového festivalu v Cannes. Tu před ním získalo jen deset celosvětově uznávaných režisérů. "Je vytvořena z kousků měsíčního kamene zasazeného do zlata a platiny," popsal prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura. Symbolicky mu tedy byl svěřen kousek nebe ještě před jeho odchodem na věčnost.

Jenže pro cenzory v Československu to nehrálo žádnou roli. Poté, co odmítl odsoudit své filmy, včetně největšího hitu Všichni dobří rodáci, odešel do exilu. Krátký čas žil v Rakousku, kde získal občanství, poté v Západním Německu, a v roce 1984 se přesídlil do New Yorku.

Zpět do vlasti se natrvalo vrátil před osmi lety. Několik let žil v Bystrém u Svitav, které si zamiloval při natáčení Rodáků, poslední roky pak v Přerově.



"Budu na něho vzpomínat jako na úžasného člověka s velkým citem. A s pochopením pro radosti i slabosti života," řekl dokumentární fotograf Jindřich Štreit.



"To velké jméno z něj dělá to, jakým byl člověkem, a co všechno prožil a že prostě neuhnul. Pro mě byl pan režisér velkou inspirací," doplnil režisér a scénárista Dan Svátek.

Jeho blízcí, známí a obdivovatelé mu naposledy poděkovali dlouhotrvajícím potleskem.