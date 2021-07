Milník v dobývání kosmu! Miliardář Branson letí k hranici vesmíru

Britský miliardář Richard Branson se v neděli odpoledne vydá v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic do výšky 80 kilometrů, která je považována za hranici vesmíru. Jedná se o další milník v dobývání vesmíru.

Raketoplán Unity bude nejdříve vynesen větším letadlem do výšky zhruba 15 kilometrů, kde bude vypuštěn a po vlastní ose by se měl vydat do výšky zhruba 80 kilometrů. Start je naplánován na 16:30 našeho času.

"Do vesmíru jsem chtěl letět od dětství. Doufám, že v příštích sto letech umožním vesmírné lety dalším stovkám tisíců lidí," řekl miliardář Branson BBC.

Společně s Bransonem se do vesmíru vydají další tři členové posádky a dva piloti. Ve vesmíru by měli strávit několik minut a poté se vydat zpět na základnu v Novém Mexiku.

Sledujte přímý přenos z letu do vesmíru:

Unity je suborbitální raketoplán. To znamená, že nemůže dosáhnout rychlosti a nadmořské výšky potřebné k udržení se ve vesmíru tak, aby mohl obíhat planetu.

Richard Branson se tak stane prvním miliardářem, který se na palubě vlastního raketoplánu podívá do vesmíru. Jde tedy o další milník v dobývání kosmu. Na konci července má v plánu podívat se do vesmíru další miliardář, bývalý šéf Amazonu Jeff Bezos.

Cílem společnosti Virgin Galactic je prodej a realizace krátkých suborbitálních letů v rámci vesmírné turistiky. Branson by chtěl v následujících letech vypravit do vesmíru desítky komerčních letů.