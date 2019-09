Řidič (23) po nehodě stál na silnici a telefonoval. Smetlo ho jiné auto

Na Liberecku došlo v noci ze čtvrtka na pátek k vážné nehodě, při které se těžce zranil 23letý řidič kamionu. Řidička BMW nezvládla přejíždění do jiného pruhu a srazila se s ním. Jen díky jeho pohotovosti to pro ni neskončilo fatálně. Mladík pak zůstal stát na silnici, kde telefonoval. Tam ho však smetlo jiné auto.

Ve čtvrtek okolo půl deváté večer jela 25letá řidička BMW po silnici I/35 ve směru od Liberce do Děčína. U Chrastavy přejížděla z levého pruhu do pravého, nezvládla to však a bokem se srazila s nákladním autem. Po srážce se její auto roztočilo, nabouralo do svodidel a zůstalo stát napříč silnicí před kamionem.

"Jen díky tomu, že 23letý šofér kamionu pohotově sešlápl brzdy, nedošlo k fatálnímu následku a oba z nehody vyvázli bez zranění," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková. Tím to ale bohužel neskončilo.

K místu nehodu zhruba po deseti minutách ve směru od Liberce dojel 33letý řidič audi, který ale nepřizpůsobil rychlost situaci. Nestačil tak své auto dobrzdit a naboural do BMW. Jeho řidička v tu chvíli naštěstí byla mimo svůj vůz v bezpečí za svodidly, to samé však neplatí pro mladého řidiče kamionu.

Ten podle svědků stál na silnici a telefonoval. Po srážce ho nabourané BMW smetlo. Utrpěl tak těžké zranění a skončil v nemocnici. Detaily nehody policisté stále zjišťují. Varují však, aby si lidé vzali ponaučení a čekali - zejména na rychlostních silnicích a dálnicích - na záchranné složky v bezpečí za svodidly.