Řidič (38) vyjel ze silnice a narazil do stromu, za jeho zády seděly dvě děti

Vážná dopravní nehoda komplikuje provoz na hlavním tahu z Plzně na Písek. Řidič osobáku v sobotu odpoledne vyjel ze silnice a vrazil do stromu, bohužel na místě zemřel. V autě s ním seděly také dvě děti, ty museli záchranáři letecky transportovat do plzeňské fakultní nemocnice.

V sobotu po půl třetí odpoledne museli vyrazit záchranáři k vážné dopravní nehodě na hlavním tahu z Plzně na Písek za Nepomukem. U odbočky na obec Kotouň vyjel 38letý řidič osobáku zatím z nejasných příčin mimo silnici.

Se svým červeným opelem pak vrazil do stromu, lékaři už mu bohužel nedokázali pomoci. "Muž ročník 1981 utrpěl velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl," informovala mluvčí plzeňské záchranky Mária Svobodová.

V době nehody seděly v autě kromě muže také dvě děti. "Z místa havárie jsou leteckou cestou transportovány dvě děti mladší 15 let na urgentní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Obě děti jsou při vědomí a mimo ohrožení života," doplnila mluvčí.

Co přesně se stalo, nyní vyšetřují policisté. Silnice I/20 je v místě nehody průjezdná jen jedním jízdním pruhem. Provoz by se měl vrátit do normálu až před půl osmou večerní.