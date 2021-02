Řidič čtyřkolky řádil v lese mezi stromy! Policie po něm pátrá

Muže na čtyřkolce jedoucího po lesní cestě mezi Horní Brannou a Martinicemi v podhůří Krkonoš natočil novinář Ivan Brezina. A na okamžik se mu ho podařilo i zastavit.

"Prosím vás, víte o tom, že je tady zakázaný vjezd,“ ptal se novinář. Mladík bez reakce jen popojížděl dál, a tak ho autor videa opakovaně upozornil, že je v místě, kde nemá se čtyřkolkou co dělat.

"Co tady vůbec nacvičuješ," ptal se Brezina dál. "On odpovídal, jestli si připadám důležitě a proč to řeším. A protože to byl nějaký postpubescent, odhaduju přibližně 16-19 let, tak se nechtěl pouštět do konfliktu a ujel," okomentoval incident Brezina.

"On nejezdil jenom po zákazu vjezdu, ale řádil normálně i mezi stromy, což už je prasárna největšího kalibru. Plaší to zvěř, všechny to otravuje a dělá to randál. Navíc to ničí přírodu. Já to, co jsem viděl, považuju za barbarství," dodal Brezina.

Policie po mladíkovi pátrá. Podle ní se dopustil přestupku, který ho může přijít pěkně draho. "Pokud se nám podaří zjistit jeho totožnost, dáme spis po zdokumentování do správního řízení, kde mu hrozí vysoká pokuta," uvedla Ivana Baláková, mluvčí Policie ČR. Výše pokuty se může vyšplhat až na 15 tisíc korun.