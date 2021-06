Řidič kamionu přehlédl dopraváky, k tragédii chyběly jen metry

Havárie se stala na Pražském okruhu krátce před druhou hodinou ráno asi 200 metrů před sjezdem na Řepy ve směru jízdy Modletice – Ruzyně. Hlídka dopravních policistů tam řešila dopravní nehodu, když tu se z ničeho nic přiřítil kamion s návěsem.

Kamion jen o vlásek minul varovné světelné dopravní značení upozorňující řidiče na změnu jízdy v jízdních pruzích tzv. šipku, která se z bezpečnostních důvodů na dálnicích umísťuje před mimořádnou událost, aby řidiče včas varovala.

Řidič kamionu během brzdného manévru ztratil nad soupravou kontrolu, zdemoloval pár metrů středových svodidel a kamion se vzpříčil přes celou šířku jízdního pásu. Jen díky šťastné shodě náhod kamion nesmetl policejní dodávku a zastavil se jen pár metrů od ní.

Řidič kamionu původem z Rumunska utrpěl při havárii zranění a sanitka jej odvezla do nemocnice. Likvidace následků havárie a vyprošťování kamionu bude trvat až do ranních hodin a je možné, že práce zasáhnou ranní dopravní špičku. Řidiči by tak v místě havárie měli počítat s případným dopravním omezením a to v obou směrech.