Řidič MHD riskoval životy cestujících! Vjel do protisměru přes plnou čáru

Okolní provoz ani dopravní značení řidiči autobusové linky nepřekážely v riskantním manévru. Společnost About Me, která řidiče zaměstnává, slíbila záležitost prověřit.

Řidiči, kteří včera kolem desáté hodiny ranní projížděli pražskou ulicí Na Stráži, se dočkali nemilého překvapení. Pro riskantní způsob, jak se vyhnout koloně, se rozhodl řidič pražské autobusové linky č. 166. Předjížděním v protisměru přes plnou čáru ohrozil cestující i okolní vozidla.

Řidič autobusové linky jedoucí ve směru Domov seniorů Ďáblice nerespektoval dopravní značení ani pravidla silničního provozu a přejel přes plnou čáru do protisměru. Nedbal přitom na skutečnost, že autobus je plný cestujících, které tak ohrozil, ani na okolní vozidla, která při přejíždění zpět do správného pruhu zablokoval.

Autobus i samotný řidič jsou ze společnosti About Me, která provozuje pravidelné linky městské a příměstské autobusové dopravy na území hlavního města Prahy. K informaci, kterou společnosti předala redakce TN.cz, se za About Me vyjádřil Ondřej Vašta, který přislíbil se událostí dále zabývat a dodává, že společnost zatím neeviduje žádnou oficiální stížnost ze strany cestujících.

Policie incident vyšetřuje a vyzývá svědky události, aby se ozvali na linku 158.