Řidič na D1 u Piešťan vystoupil a začal obuškem ničit projíždějící auta!

Neuvěřitelnou zkušenost za sebou mají řidiči na dálnici D1 u slovenské obce Piešťany. Muž z Bratislavy se postavil přímo před auta, teleskopickým obuškem třískal do všeho, co mu přišlo pod ruku. Potom přeběhl do protisměru, kde pokračoval v běsnění. Řidiči poškozených aut muže velmi drsně zpacifikovali.