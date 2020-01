Auto srazilo čtyři děti na přechodu před školou! Zasahoval vrtulník

K tragické nehodě v pondělí v 7 hodin ráno vyjížděli záchranáři do Rohovládovy Bělé na Pardubicku. Řidič osobního auta tu přímo na přechodu srazil čtyři děti, které podle svědků měly namířeno do školy. Jedno z nich do nemocnice transportoval vrtulník. Do auta, které děti srazilo, chvíli po nehodě narazil další řidič.

Děti ve věku 10 až 12 let podle informací svědků chodily do základní školy v Rohovládově Bělé. Řidič osobáku, který měl čtveřici spolužáků srazit, jel prý do kopce a podle odhadu svědků nepřiměřeně rychle.

"Auto, které jelo navíc do kopce, vůbec nezastavovalo a volně narazilo do dětí. Jako by se řidič vůbec nevěnoval řízení," vypověděl jeden ze svědků nehody.

Muž v reflexní vestě, který před školou řídí dopravu, prý vstoupil na přechod, aby zastavil projíždějící auta a děti mohly bezpečně přejít. Podle svědků zřejmě auto vůbec nebrzdilo a zatímco muž dokázal včas uskočit, děti auto smetlo.

"Tři děti utrpěly lehká zranění, jedno dítě bylo s vážnějšími zraněními letecky transportováno do pardubické nemocnice," informovali záchranáři na místě. Podle posledních informací i školák, kterého převážel vrtulník, bude v pořádku.

Když si zřejmě řidič uvědomil, co se stalo, na místě zastavil. To nejspíš nepředpokládal šofér auta hned za ním, který nestihl zabrzdit a do vozu před sebou naboural. Policisté vyšetřují incident jako dvě různé dopravní nehody.

Podle informací policistů, kteří na místě prováděli dechovou zkoušku u obou řidičů, nebyl nikdo z nich pod vlivem alkoholu. Policie se při vyšetřování zaměří i na muže v reflexní vestě, který měl před školou na starosti bezpečné přecházení dětí, a na to, jestli samy sražené děti přecházely bezpečně.

Nehoda se stala na velmi frekventované silnici první třídy, která je hlavním dálničním přivaděčem na Pardubice. Místní úřady dokonce usilují o to, aby byl silniční úsek překvalifikován na silnici druhé třídy. Kamiony, které denně Rohovládovou Bělou projíždí, by tak musely zamířit do Pardubic jinudy.