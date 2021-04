Řidiči měli kvůli srnkám skončit v příkopu, jeden nadýchal skoro 2 promile

29letý řidič náklaďáku značky MAN s přívěsem jel od Mnichova na Pivoň a při jízdě po rovince vjel na pravý okraj silnice a následně skončil v příkopu. Řidič policistům řekl, že se snažil vyhnout srnce.

"Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. Požití alkoholu u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Škoda na náklaďáku byla vyčíslena na 15 tisíc korun, na návěsu na 2 tisíce korun a na silničním příkopu rovněž na 2 tisíce korun.

Podobnou dopravní nehodu řešili ve středu policisté také na jihu Česka. I v tomto případě 22letý řidič tvrdil, že se lekl lesní zvěře. Vše se nakonec ukázalo úplně jinak, než mladík nahlásil. Ten s osobákem značky Opel projížděl obcí Mazelov směrem na Ševětín, když mu do cesty měla vběhnout srnka, té se prý lekl, vyjel mimo silnici a narazil do směrového sloupku, následně dostal smyk a ze silnice sjel do příkopu.



Střetu se zvěří se tedy vyhnul, nicméně co vysvětlovat měl přivolaným policistům, kteří zjistili, že řidičský průkaz mladík nikdy neměl, nadýchal více jak 1,7 promile a navíc auto použil bez svolení majitelky.



"Mladík je tedy podezřelý ze spáchání přečinů neopravněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se dále zabývají českobudějovičtí dopravní policisté," informovala mluvčí policistů Lenka Krausová.

Auto bez řidiče vjelo v Brně do křižovatky, málem srazilo ženu s kočárkem. Podívejte se na video: