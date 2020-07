Řidič nedával při couvání pozor, zabil teprve dvouletou holčičku

Řidič fordu krátce po poledni couval před jedním z rodinných domů ve východoslovenském Šarišském Jastrabí, jeho krátké popojetí skončilo velkým neštěstím. Autem totiž srazil teprve dvouletou holčičku.

Na případ upozornil portál tvnoviny.sk. "Malá slečna spadla na zem, kde zůstala ležet bez známek života," uvedla prešovská krajská policejní mluvčí Jana Ligdayová.

Přivolaný lékař musel konstatovat smrt, nařízená je i soudní pitva. Policie z ľubotínskeho obvodu už zahájila trestní stíhání pro přečin usmrcení. Bližší informace o tragédii nezveřejnila.

Nabádá však další řidiče k větší obezřetnosti. "Je léto, čas prázdnin, volna, výletů, her. Ani v tuto dobu ale není prostor na snížení ostražitosti vůči nejbezbranějším - dětem. Dávejme na ně obzvlášť teď o to větší pozor, vždyť jejich život a zdraví jsou pro nás to nejcennější," vzkázali policisté.