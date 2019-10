Řidič nepřežil nehodu na Pardubicku! Na místě byl i uhynulý pták

Felicie jela od Holic směrem na Vysoké Mýto a cestovali v ní dva muži. Podle svědků najela do protisměru, a to ve chvíli, kdy tudy projížděl jiný vůz. Zhruba třicetiletý řidič škodovky zemřel na místě, jeho spolujezdec utrpěl lehká zranění. Bez vážných následků dopadl podle zdravotníků muž za volantem druhého vozu.

Policisté se nyní snaží zjistit, co přesně stálo za touto tragickou srážkou. Při ohledávání vozů našli policisté na místě i mrtvého dravce. Okamžitě tedy vyvstaly spekulace, zda právě on nemá na této kolizi nějaký podíl. Řidič se ho mohl leknout nebo se mu vyhýbat a najel do protisměru. Policisté stále vyslýchají svědky.

Tragédií v úterý skončila i nehoda na jihu Čech. V Předních Zborovicích na Strakonicku řidič motorky měl podle policie narazit do auta před sebou. Zdravotníci ho sice stihli naložit do vrtulníku, ale při převozu do nemocnice zemřel.