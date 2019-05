Řidič ohrozil životy několika lidí! Soud ho vydal do Německa

Českého řidiče kamionu, který v lednu ohrozil životy několika lidí, vydal ve středu brněnský krajský soud do Německa. Muž se bude zpovídat z pokusu o vraždu, za který mu hrozí i doživotí.

Dvaapadesátiletý řidič na rozhodnutí soudu čekal dva měsíce. Ve středu si pak vyslechl verdikt, který ho moc nepotěšil. Brněnský krajský soud ho vydal do Německa. "Jsme povinni vyhovět evropskému zatýkacímu rozkazu, neměli jsme jinou možnost," citovala Mladá fronta Dnes soudce Martina Vrbíka.

Řidič u soudu řekl, že je mu vše líto a nikomu nechtěl ublížit. Také pronesl, že do Německa nechce být vydán. Prý to nepřežije. I jeho obhájce tvrdí, že je rozhodnutí přísné. Podle něho by Německo nejednalo stejně, kdyby se jednalo o německého občana.

Případ se stal 22. ledna letošního roku. Český kamioňák jel po německé silnici B12 blízko hraničního přechodu Strážný. Během nebezpečného předjíždění ohrozil protijedoucí školní autobus. Děti naštěstí z autobusu vystoupily chvíli předtím.

V březnu pak brněnský soud kamioňáka poslal do vazby kvůli obavám z útěku. Na řidiče tehdy také Německo vydalo evropský zatykač. Muž je stíhán za pokus o vraždu, za což mu hrozí doživotí.

Připomeňte si reportáž o nebezpečném předjíždění: