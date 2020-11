Řidič po vážné nehodě ztratil vědomí, život mu zachránila svědkyně

Nehoda se stala v sobotu po šesté hodině odpoledne mezi obcemi Řásnice a Hliniště. Jedná se o frekventovanou silnici nedaleko hraničního přechodu s Německem.

Řidič ve vozidle Opel Combo podle policie pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a stavu vozovky a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s vozidlem Mercedes Sprinter.

"Ve vozidlech se zranili oba řidiči, kdy v Opelu muž upadl do bezvědomí," přiblížil okolnosti nehody mluvčí policie Milan Bajcura. Kolem projížděla pracovnice ve zdravotnictví, která přivedla muže zpět do bdělosti. Zdravotníci ho následně stabilizovali a převezli do nemocnice.

Provoz na silnici se po nehodě zcela zastavil, policisté museli dopravu odklánět na jinou silnici.

"U řidiče vozidla Opel je podezření na ovlivnění návykovou látkou," doplnil Bajcura s tím, že to ještě musí potvrdit další testy.