Řidič při ujíždění převálcoval seniora. Soud mu zpřísnil trest o rok a půl

Bylo to neobvyklé jednání pro tříčlenný senát a úřednici. V soudní síni byly totiž jen prázdné židle a lavice. Nedorazil nikdo. Přesto se tu řešila nebezpečná honička, která v létě roku 2018 otřásla Uherským Hradištěm.

"Vzhledem k současné pandemické situaci obhájce, obžalovaný i státní zástupce byli přítomni formou videokonference," uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Obžalovaný se ozval přímo z věznice, kde pobývá. Před více než dvěma lety byl ale na svobodě a podle spisu se snažil zmizet pronásledujícím policistům. Vjel do úzkého podjezdu a tam jeho auto srazilo seniora. "Já jsem na něj křičel bolestí, aby nejel. Ale to on nemohl slyšet, když to auto túroval," vzpomínal na osudný den sražený muž.

Bezohledný řidič přes muže přejel a vážně ho zranil. Ohrozil i další chodce. "Byl jsem při vědomí, ale měl strašné bolesti. Dovedete si představit, když přes vás přejede auto?" popsal zážitek senior.

"Bylo mu v zásadě asi fakt jedno, co způsobí. Nebral ohled na dítě, nebral ohled na to, že tam byl kočárek, důchodce s kolem," okomentoval případ státní zástupce Jaroslav Kandráč. Podle vyšetřovatelů o pár kilometrů dál ještě najížděl na dvojici policistů. Ta se ho snažila zastavit.

Podle původního rozsudku krajského soudu se šofér dopustil pokusu o vraždu. Olomoucký vrchní soud ale rozhodl, že to byl rovnou trojnásobný pokus o vraždu. "Obžalovaný tím stylem jízdy automobilem na zasahující policisty byl minimálně srozuměn s tím, že je může usmrtit," tvrdí mluvčí soudu.

Původně patnáctiletý pobyt za mřížemi mu ve čtvrtek vrchní soud zpřísnil o další rok a půl.