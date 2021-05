Řidič projel parkem na Kampě a spadl s autem do Vltavy, vytáhli ho potápěči

Muž za volantem osobního auta sjel v pondělí v noci po podivné jízdě pražským parkem Kampa do Vltavy. Z potopeného auta ho vytáhli v bezvědomí hasičští potápěči.

Nehoda se stala po 22. hodině u Sovových mlýnů.

“Stáli jsme na Karlově mostě a viděli jsme frajera v autě, jak trefuje lampy, sloupy, všecko možné, očividně nebyl při smyslech a pak to vzal na Kampu,“ řekl TV Nova svědek.

Auto nakonec vjelo do parku a spadlo do plavební komory, kde je značná hloubka. Podle všeho do vody nacouvalo.

Jako první dorazili policisté z obvodní hlídkové služby. „Kolegové je drželi uvázané na lanech. Kvůli velké hloubce se jim však nepodařilo auto ani řidiče ve vodě nalézt,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

To se povedlo až hasičským potápěčům. “Řidiče vytáhli z auta pod vodou potápěči a předali ho zdravotnické záchranné službě, která ho oživovala a poté převezla do nemocnice,“ popsal na místě ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. U případu zasahovaly čtyři jednotky včetně potápěčů a hasičů z Hradu.

Potápěči na závěr hyundai pod vodou uvázali. Hasiči ho přitáhli ke břehu navijákem a vytáhli pomocí hydraulické ruky.

Okolnosti nehody prověřují policisté. Zjišťují totožnost řidiče i to, jestli jel pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Není vyloučeno, že muž chtěl tímto způsobem skoncovat se životem.