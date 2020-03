Řidič s horečkou narazil do sloupu. Odvezli ho s podezřením na koronavir

Řidič z Rumunska v horečkách nezvládl na čerpací stanici na 111. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu řízení. Místo k čerpacím stojanům vjel na vedlejší travnatou plochu, srazil tam lampu a dopravní značky. Kvůli zranění skončil v rukou záchranářů.

"Řidiči kamionu naši zdravotníci naměřili zvýšenou teplotu. Z důvodu pozitivní cestovatelské i klinické anamnézy ho transportovali k dalšímu do vyšetření," uvedl mluvčí záchranářů Petr Janáček. Záchranáři muže přepravili do jihlavské nemocnice.

Řidič okamžitě podstoupil testy na nákazu koronavirem. Výsledky by měly být hotové do dvou dnů. V případě pozitivního nálezu by hygienici museli zjistit, zda a případně s kým se na našem území muž z Rumunska při své cestě setkal a mohl ho tak nakazit.