Řidič samouk na Rychnovsku naboural benzínku, zastávku i obchod

Poprvé si řidič samouk "půjčil" auto na konci července. Projel s ním skleněnými dveřmi jedné z prodejen ve Vamberku na Rychnovsku a z místa nehody ujel. Policisté ho krátce na to dopadli. Způsobil škodu za celkem 430 tisíc korun.

Bez vědomí majitelky si mercedesem znovu vyrazil o dva měsíce později. Tentokrát nacouval skrz závoru do areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Přes zničenou závoru couval dál, dokud ho nezastavila jedna z nemocničních budov, ve které zničil skleněnou výplň.

"Poté nalezeným kusem betonu prohodil okno kanceláře a vchodem vstoupil do budovy, kde rozbil další věci. Celková škoda byla odhadnuta na více jak 50 tisíc korun. Policisté muže zadrželi nedaleko nemocnice, podrobili ho dechové zkoušce, která ukázala téměř 0,8 promile alkoholu, a umístili do policejní cely, odkud byl po vystřízlivění a provedených procesních úkonech propuštěn," popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Den po incidentu, 16. září, vyrazil muž znovu na projížďku – stejným, už dvakrát "zapůjčeným" autem. Za oběť mu tentokrát padly dveře čerpací stanice ve Vamberku, kde způsobil škodu za 50 tisíc korun. Tím však jeho zběsilá jízda neskončila.

"Poté najel do autobusové zastávky v Potštejně a narazil do popelnice, která nárazem odlétla na plot rodinného domu. Následně najel do dvora dalšího domu, kde poškodil schodiště. Tímto jednáním způsobil škodu za více jak 40 tisíc korun. Muž byl po předchozím souhlasu státního zástupce zadržen a předán do péče lékařů," dodala Kormošová.

Za trestný čin poškození a neoprávněné užívání cizí věci muži z Rychnovska v případě prokázání viny hrozí až dva roky za mřížemi.





