Řidič spadl s autem do potoka. Museli ho vystříhat, skončil v nemocnici

Do koryta potoka sjel v sobotu odpoledne v Koryčanech na Kroměřížsku řidič se svým vozem Škoda Octavia. Na místě zasahovala jednotka profesionálních hasičů. Zraněného museli z auta vystříhat.

Řidič vjel s vozidlem mimo silnici a zřítil se do hlubokého koryta potoka. "Hasiči okamžitě vyřezali přední okno a řidiče transportovali na páteřové desce do vozu zdravotnické záchranné služby. Ta jej po prvotním ošetření odvezla do nemocnice," informoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Pavel Řezníček.

Na místo nehody byl povolán vyprošťovací automobil z Otrokovic. Vrak vozidla byl vytažen na silnici a odvezen z místa události.

"Zásah na místě byl ukončen po více než třech hodinách," doplnil mluvčí.