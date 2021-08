Řidič srazil chlapce na kole! Místo pomoci mu měl vynadat a odjet

Na policii se přihlásil řidič, který v České Lípě srazil autem 12letého cyklistu na přechodu pro chodce a z místa nehody ujel. Podle chlapce mu měl dokonce vynadat. Hoch si sám zavolal policejní hlídku. Ta přivolala záchranáře, kteří ho nakonec odvezli do nemocnice. Incident zachytila bezpečnostní kamera.

Stalo se to v České Lípě u hotelu Olympia. Na videu je vidět tmavé auto, které přijíždí k přechodu pro chodce, po němž jede 12letý chlapec na kole. Řidič nestačí dobrzdit. Následuje náraz a chlapec končí i s kolem na zemi. Řidič zastavuje a něco chlapci říká. Pak ale odjíždí, aniž by přivolal policii. Tu si chlapec krátce nato zavolal sám.

Mladého cyklistu později záchranáři odvážejí do nemocnice, a to i přesto, že nemá žádná viditelná poranění. Stěžoval si na bolest nohy. A také na to, že muž mu měl, místo pomoci, jen vynadat.

"Řidič se nám přihlásil den po vyhlášení naší výzvy a ke střetu s cyklistou se přiznal. My nyní čekáme na lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu chlapce, která rozhodne, zda případ předáme do správního řízení anebo ho povedeme jako trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti," uvedla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Bez viny není v tomto případě ani samotný chlapec. Cyklisté totiž nesmějí přechody pro chodce na kole přejíždět, ale pouze je přecházet a kolo přitom vést vedle sebe.