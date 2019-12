Řidič měl přejet muži nohu. Na útěku boural a sám se vážně zranil

V neděli mezi devátou a desátou hodinou večer muž z Teplicka vyjížděl z parkoviště u jednoho z hypermarketů. Zřejmě přehlédl jiného muže a svým audi mu měl přejet nohu. Jakmile si uvědomil, co se stalo, pokusil se podle svědků z místa ujet. Jeho zběsilou jízdu ukončil v městské části Sobědruhy náraz do zaparkované dodávky. Okolnosti nehody prověřují policisté.

Nehodu i honičku s policií natočil jeden ze svědků, který pro TN.cz vše popsal: "Já jsem přijel, až když po mně lidi chtěli, abych zavolal sanitku, protože tam ležel na zemi pán, který měl tu přejetou nohu. Šel jsem za tím dotyčným, co to provedl, říkám mu, aby neodjížděl, on že přeparkuje. Nepřeparkoval, šlápl na to, začal ujíždět a dopadlo to tak, jak to dopadlo."

Muže stíhalo podle svědka šest policejních vozů. Dle informací policie zatím není jasné, jestli byl řidič pod vlivem alkoholu či drog. To má s jistotou prozradit až rozbor odebrané krve.



Důvodem, proč se muž rozhodl ujet od dopravní nehody, byl zřejmě fakt, že má od roku 2018 vyslovený zákaz řízení. Ten mu teplický magistrát uložil na dva roky. V porovnání s ním ale nakonec muž, kterého s vážným zraněním nohy převezli do nemocnice, dopadl ještě dobře.



"Řidič osobního vozidla audi při vyjíždění z parkoviště u prodejny Kaufland přejel nohu poškozenému muži. Způsobil mu vážné zranění. Když potom uviděl přijíždět auto policie, tak začal ujíždět směrem na Sobědruhy, kde přejel do protisměru. Narazil tam do zaparkovaného fordu. To bylo tím nárazem odmrštěno a rozbilo tam vjezdová vrata do domu. Bylo tam poškozené ještě další zaparkované auto. Ten řidič, který ujížděl, utrpěl velmi vážná zranění a byl transportován do nemocnice. Má podle evidencí zákaz řízení. Okolnosti jsou předmětem dalšího prověřování," popsal policejní mluvčí Daniel Vítek.

Řidiči prý od nehod se zraněním obvykle neujíždějí, mnohem častější je, že se snaží "vytratit" ve chvíli, kdy dojde k poškození majetku.

"Řidiči od nehod ujíždějí celkem hodně, ale převážně to jsou nehody, kdy někdo narazí nebo poškodí nějaké zaparkované vozidlo a z místa odjede. S tím se setkáváme poměrně často," říká Vítek.