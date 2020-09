Řidič zboural stan s automaty na roušky a dezinfekci. Byl obviněn z opilství

Opilý řidič naboural v Karlových Varech do stanu, ve kterém byly automaty na roušky a dezinfekci. A zničil všechno, co mu stálo v cestě. Naštěstí ve stanu v tu chvíli nikdo nebyl. Jak potvrdila policie, řidič způsobil škodu za 2 a půl milionu korun. Z uskladněných 30 výdejních automatů, úplně zničil tři a dalších 8 poškodil. Před příjezdem policie muž utekl k blízké řece, do které skočil. Pak běžel směrem do města, kde ho zadržela policejní hlídka. Muž byl podnapilý a řídil pod vlivem drog.