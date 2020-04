Řidič z Pardubicka srazil na přechodu čtyři děti. Policie odhalila dva viníky

Po srážce musel být vrtulníkem do nemocnice transportován dvanáctiletý chlapec s podezřením na vnitřní zranění. Nakonec se ukázalo, že všechny děti měly štěstí. Skončily jen s boulemi a odřeninami.

Nehoda se stala koncem ledna po sedmé hodině ráno přímo před místní školou. Muž v reflexní vestě, který měl zajistit, aby děti přešly bezpečně, jedoucímu autu naštěstí uskočil. Řidič auta okamžitě zastavil a v tu chvíli do něj narazil zezadu další vůz. Policisté tedy událost vyšetřovali jako dvě dopravní nehody.

Oběma řidičům se nic nestalo, ukázalo se, že nebyli pod vlivem alkoholu. Policie prověřila postup muže se zastavovacím terčem a také zjišťovala, zda přecházení dětí bylo bezpečné. Tečku k tomu teď doplnili vyšetřovatelé. Podle nich nejde o trestný čin, protože zranění dětí nejsou vážná a vinící této nehody jsou prý nakonec dva.

Muž se zastavovacím terčem prý pustil děti do vozovky ve chvíli, kdy to nebylo bezpečné a viníkem má být i řidič, který před přechodem nedobrzdil a děti srazil. Oba čeká projednání přestupku před správním orgánem, hrozí jim pokuta a řidiči navíc i odebrání řidičáku. Radnice už několik let usiluje o to, aby přechod hlídal semafor.