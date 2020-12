Řidič z Trevíru ujížděl policii! Po srážce se ho podařilo zadržet. VIDEO

"Ujíždějícího řidiče jsme zadrželi v ulici Christophstrasse a vůz zajistili,“ informovala místní policie. Policisté ve snaze pachatele v ulici dopadnout do jeho vozu narazili, právě díky tomu se jim ho nakonec podařilo zastavit.

Následně muže zpacifikovali, jak je patrné ze záběrů. Jedná se o 51letého obyvatele okresu Trevír-Saarburg. Podle úřadů však nešlo o nehodu a dotyčný zabíjel schválně. "Řidič úmyslně kličkoval, aby srazil lidi na cestě a ublížil jim,“ řekl ministr vnitra Porýní-Falce Roger Lewentz.

Podle policistů byl muž v době celého incidentu opilý. Prokázalo se, že v krvi měl téměř jedno a půl promile alkoholu. V autě, které měl zapůjčené od svého přítele, bydlel několik dní. Podle zahraničních médií nemá muž stálou adresu.

Nic však zatím nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický, politický nebo náboženský útok. "Je tu možnost, že roli hrála psychická porucha,“ tvrdí prokurátor Peter Fritzen.

Zadržený vjel v úterý odpoledne do pěší zóny a najížděl do lidí. Podle deníku The Guardian se jednalo o ulici Brotstrasse. Při incidentu zemřelo pět místních, mezi nimi byla podle starosty Wolrfama Liebeho také devět týdnů stará holčička. Nejstarší oběť měla 73 let.

Ve středu odpoledne uvalili policisté na řidiče vazbu a nyní čelí obvinění z několikanásobné vraždy, pokusu o vraždu a těžkých ublížení na zdraví.

Podívejte se na reportáž TV Nova: