Řidič zaslechl zvuky, z kamionu mu vyskákali tři cizinci

Hlídka celníků se zaměřovala na kamiony snažící se vyhnout kontrole. Kolem poledne u ní ale zastavil bulharský řidič s tím, že se mu něco ozývá z přívěsu. Po kontrole zvenku celníci otevřeli návěs, kde je čekalo překvapení. Mezi nákladem se ukrývali tři cizinci, ze kterých měl jen jeden doklady, a to egyptské. Zboží se do kamionu nakládalo v Turecku, potom vůz pokračoval přes Bulharsko do Polska. Jak probíhala kontrola celníků, při které na muže narazili, se podívejte ve videu.