Řidiče kamionu, který smetl vlak, soud poslal do vazby. Hrozí mu 8 let

Řidič kamionu, který v pátek zůstal stát na železničním přejezdu v Uhříněvsi a smetl ho vlak, zamířil do vazby. Rozhodl o tom v neděli večer pražský soud, který se obával, že by muž srbského původu mohl uprchnout za hranice. Hrozí mu až osm let ve vězení.