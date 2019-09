Řidiče na Nymbursku překvapilo letadlo! Prolétlo 20 metrů nad dálnicí

Jeden z projíždějících řidičů letadlo natočil palubní kamerou. Podle odhadů odborníků mohl stroj letět ve výšce asi dvaceti, třiceti metrů. Řidiče na dálnici letadlo podle dopravních expertů ohrožovalo.



"Nízký průlet letadla je pro řidiče, který jede 130kilometrovou rychlostí zcela určitě stresující, ne-li nebezpečná situace. I když má sledovat provoz před ním, tak ho objekt letící nízko na obloze může značně rozptýlit," řekl Lukáš Hutta z BESIPu.



Podle odborníků a profesionálních pilotů se letadlo mohlo dostat do potíží. Pilot se například vyhýbal hejnu ptáků, mohl mu třeba vysadit motor nebo mohlo jít o nedisciplinovanost pilota. "Pravděpodobně to souviselo s nějakou leteckou nekázní. Kdyby to byla technická závada, tak by letadlo někde nouzově přistálo," uvedl profesionální pilot Jiří Bečvář.



ÚZPLN by rád věděl víc. Ale potřebuje, aby ho kontaktoval autor videa, případně svědci incidentu. "Mohu zodpovědně říct, že to bylo nízko. Nejnižší povolená výška je 150 metrů nad zemí," vysvětlil Josef Bejdák z ÚZPLN.



Odborníci z ústavu ale o stroji neví zhola nic. Rádi by ho identifikovali. Nemají ale k dispozici takzvané imatrikulační znaky.



Letadlo letělo nad dálnicí D11 za sjezdem na Nymburk asi 35 kilometrů před Prahou. Až bude jasné, o jaké letadlo šlo, případ si převezme s velkou pravděpodobností Úřad pro civilní letectví, případně Letecká amatérská asociace.