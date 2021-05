Řidiče superbu naštval kamion v zúžení. Po vybrždění přišla tvrdá odplata

Ve středu 5. května krátce po šesté hodině ráno projížděl 65letý řidič náklaďáku se slovenskou registrační značkou po dálnici D1 ve směru na Brno. V úseku od 131. kilometru ve směru jízdy na Brno, tedy v místě s dopravním omezením, blokoval oba jízdní pruhy, čímž bránil a neumožnil předjetí jeho kamionu osobáku značky Škoda Superb.



Po vyjetí z omezení 42letý řidič superbu předjel zmíněný náklaďák levým jízdním pruhem a po předjetí se zařadil zpět do pravého pruhu před náklaďák. Následně měl prudce zpomalit, a to i přesto, že to v danou chvíli nebylo potřeba. Řidič náklaďáku však stačil zareagovat a včas sešlápl brzdu.



Tento manévr nejspíše kamioňáka naštval, a tak přejel na krajnici a hodil po superbu visací zámek, který poškodil sklo od kufru. Majiteli osobáku tím vznikla škoda ve výši 8 tisíc korun. Naštěstí ale nedošlo k žádnému zranění.



"U obou řidičů policisté provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Výsledek dechové zkoušky byl negativní. Dálniční policisté celý případ zadokumentovali a oba řidiči podali na místě k události vysvětlení,“ uvedl zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov Jaroslav Hyrš.

Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku v dopravě a přestupku proti majetku. Přestupek ale může být ještě překvalifikován na podezření z přečinu poškození cizí věci, za což by řidiči kamionu hrozil až rok za mřížemi.

"I když takový incident mezi dvěma řidiči je naštěstí spíše výjimkou, různé projevy agresivního chování řidičů nebo riskantní jízda jsou stále častější, a především velice nebezpečné nejen pro samotné aktéry, ale také pro všechny ostatní účastníky silničního provozu," dodal Hyrš.

