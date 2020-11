Řidiči asi jeli po paměti, v hluboké jámě skončila hned dvě auta! FOTO

"Na místě se opravuje most, polovina ho je už hotová. Řidiči s největší pravděpodobností jeli po paměti, takže do stavební jámy spadla brzy ráno dvě auta. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že se šoféři dostatečně nevěnovali řízení," popsal pro TN.cz policejní mluvčí Bohumil Malášek.

První auto do díry "zahučelo" před pátou ráno, druhé o necelou hodinu později. Je to přitom přibližně dva týdny, co se změnila strana silnice, po které motoristé místem projíždějí.

"Obě vozidla jsme z jámy vyprošťovali a zajišťovali proti požáru. Jeden člověk se zranil, předali jsme ho do péče záchranářů," doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že naštěstí nebylo třeba z poničených aut nikoho vystříhávat.

Hasiči zároveň fotky z nehody zveřejnili i na svém facebooku. A někteří z diskutujících si vzápětí postěžovali, že opravovaný most je špatně označený.

"Jednoznačně chyba stavební firmy. Absolutně nedostatečné značení! Firma by měla zaplatit veškeré škody a odškodnění a ještě dostat tučnou pokutu," má jasno Leoš Jordán.