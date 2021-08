Řidiči opakovaně porušují zákony. Odborníci volají po zpřísnění trestů

Další ujíždějící řidič se zákazem řízením ohrožoval nejen policisty, ale všechny lidi, kteří se pohybovali na silnici nedaleko Trutnova. Znovu se tak rozvířila debata, zda by se neměly výrazně zpřísnit tresty za takové chování. Podle některých odborníků je na čase ukládat doživotní zákazy řízení, zabavovat auta a u soudu rozdávat nepodmíněné tresty.

Řidič ujížděl hlídce více než pět kilometrů, byl nebezpečný pro každého, koho potkal. Ohrozil i životy policistů. Nakonec autem srazil dopravní značku a havaroval.

"Muž měl vyslovený zákaz řízení, hrozí mu za maření úředního rozhodnutí až dva roky," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Jenže nepodmíněnými tresty to zpravidla nekončí, dopravní experti i policisté přiznávají, že aby skončil pachatel za mřížemi, musel by při tom někoho zabít nebo zranit. Na čase je prý přitvrdit. Vzorem můžou být skandinávské země.

"Ve Skandinávii to funguje způsobem třikrát a dost, poprvé se mu podá i pomocná ruka, projde nějakým psychologickým sezením, dává se pak i do auta alkoholový zámek, podruhé může dojít i ke konfiskaci vozidla, a to bez ohledu na jeho cenu. Nakonec dojde až k doživotnímu zákazu," uvedl dopravní expert Petr Budský.

Jakékoliv porušení pak znamená tvrdé pokuty, případně dlouholeté vězení. Se zpřísněním trestů by souhlasili i čeští politici. Jenže například návrh na navýšení trestů a pokut za rychlou jízdu už leží ve Sněmovně od podzimu a ani ten se projednat před volbami nestihne.

"Do voleb se nestihne nic, pak by stálo za to zvážit, jestli není na čase například zpřísnit při opakovaném maření rozhodnutí už přistoupit k tvrdším, nepodmíněným trestům nebo zda nepoužívat takové ty náramky," řekl Marek Benda (SPOLU), poslanec ODS.

"Je otázka, jestli nejsou příliš benevolentní i soudci, jestli využívají maximální možnost toho trestu," myslí si poslanec Jan Chvojka (ČSSD).

Pokud je za volantem notorický neřidič přistižený opakovaně, tak může dostat maximálně dvouletý nepodmíněný trest, jenže už po třetině trestu, tedy osmi měsících, může požádat o propuštění.