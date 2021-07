Řidiči přehlíží sanitky s majákem, jen za měsíc se staly čtyři nehody

Za minulý měsíc se staly nejméně čtyři nehody, kdy jiné auto vrazilo do sanitky, která uháněla za pacientem, či se s ním vracela do nemocnice. Jak vysvětlil ředitel asociace záchranářů, ztráta sanitek znamená velký problém, není možné si je prostě jen tak objednat. Jeden stroj navíc vyjde na miliony korun.

"Paní stíhala zelenou, fixovala se na semafor, křižovatka stála, a přesto nás trefila. V druhém případě sanitka předjížděla kolonu, všichni zastavili a uhnuli, někdo měl pocit, že uhýbají jemu, tak to poslal přesně před tu sanitku a zdevastoval ji. Už to nešlo ubrzdit. Prostě nehody z nepozornosti," popsal dvě nehody sanitek v Jihočeském kraji ředitel Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky (AZZS ČR) Marek Slabý, který je zároveň i ředitelem jihočeských záchranářů.



Jen za poslední měsíc evidují čeští záchranáři hned čtyři nehody sanitek, které jely k výjezdu a narazily do nich jiná auta. První se stala 1. června v Českých Budějovicích, sanitka vezla pacientku do nemocnice, na křižovatce do ní vrazilo jiné auto, více si přečtěte zde na TN.cz. Další sanitka skončila na boku 12. června v Pardubicích, kdy projížděla křižovatku na červenou, ale se zapnutými majáky.



Na Příbramsku se 22. června srazila jihočeská sanitka se zapnutými majáky s dodávkou, zranili se dva záchranáři a pacient. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz. O dva dny později záchranka na Rychnovsku se zapnutými majáky předjížděla osobní auto, to však začalo odbočovat doleva a vrazilo do ní.



Ačkoliv se počet nehod oproti loňskému roku ze statistického hlediska příliš nezvýšil, i tak to pro záchranáře představuje velký problém. Některé sanitky jsou totiž zcela na odpis a získání nové je jednak nákladné a jednak poměrně drahé. Jedna vyjde i víc než na tři miliony korun.



"Když je totálka, tak nám to pojišťovna nehradí v plné výši. Ztráty jsou veliké. Sanitku si nemůžete koupit jak housku na krámě, my jsme příspěvková organizace kraje, všechny takové nákupy děláme prostřednictvím veřejných zakázek. Jihočeská záchranka má nasmlouvanou dodávku sanitních vozidel do roku 2024 a já si nemohu dovolit koupit o jednu nebo o dvě víc, to prostě nejde," vysvětlil Slabý. Do vypsání nové soutěže za několik let tak nyní musí jihočeští záchranáři vyjít s nižším počtem sanitek.



Podívejte se na záběry z místa nehody v Pardubicích 12. června, kde se srazila záchranka s osobním autem: