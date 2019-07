Řidiči srazí desetitisíce zvířat. Pod koly aut hynou i vzácné druhy

Ředitelství silnic a dálnic se tak rozhodlo vypracovat analýzu, která má najít způsob, jak množství střetů snížit. V severních Čechách teď u silnic můžete vidět muže, který hledá a eviduje všechna sražená zvířata.

Václav Beran denně nachodí kilometry podél různých silnic. Hledá zvířata, která zemřela po srážce s auty. Ne všechny nehody totiž řidiči nahlásí, například srážky s ptákem si ani nemusejí všimnout. Letos je prý u silnic nezvykle velké množství sražených ptáků a to dokonce i těch velmi vzácných. "Nacházíme spoustu drobných pěvců, dravci často hynou na silnicích," tvrdí pan Václav.

Ředitelství silnic a dálnic si nechalo vypracovat analýzu, aby mělo o počtu sražených zvířat jasnější představu. Nikdy nepůjde o přesná čísla, srážek je totiž příliš mnoho, ale rozhodně je jich více, než kolik uvádí policejní statistiky.

"U srny obecné je to minimálně 60 tisíc srn ročně, což je polovina toho, co usmrtí myslivci.Za poslední dva měsíce je to více než dvě stě zvířat, které jsem našel na pár úsecích," řekl pan Václav.

Pod silnicemi často vedou tunely, o kterých řidiči nemají ani tušení, zvířata se díky nim mohou bezpečně dostat na druhou stranu. Někdy se jim ale z neznámých důvodů vyhýbají a risknou přeběhnutí "vrchem".

"Na takových místech jsme potom připraveni akcentovat výrazně ta opatření, ať už je to oplocení nebo chemické pachové ohradníky a podobně," uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Při srážce se zvěří například jen loni zemřeli tři lidé. Výsledky analýzy budou za několik měsíců.