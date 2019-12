Řidiči se shodují, že řídit bez handfree je nebezpečné. Ale jen 47% z nich ho použije

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK a České asociace pojišťoven se ukazuje, že počet řidičů, kteří používají handfree při telefonování během řízení naštěstí přibývá. I tak je to ale stále jen necelá polovina, 47 procent, ostatní řidiči volí jiné, už ne tak bezpečné alternativy, jak se s příchozím nebo odchozím hovorem při řízení popasovat. 22 procent z nich má odložený telefon vedle sebe s hovorem nastaveným na hlasitý odposlech, 9 procent má sluchátka, 7 procent telefon drží v ruce s hlasitým odposlechem a celých 14 procent řidičů telefon drží standardně u ucha. Řidiči tak přicházejí o pozornost, cenné vteřiny navíc, které jim pak trvá zareagovat na nebezpečnou neočekávanou situaci na silnici.



Mobil za volantem



• 60 % řidičů za volantem telefonuje.

• 31 % řidičů běžně při řízení posílá SMS zprávy nebo chatuje.

• 16,3 % lidí za volantem někdy fotí nebo natáčí videa.

• 76 % řidičů neví, kolik bodů a jakou pokutu mohou za používání telefonu za volantem dostat.

• Ročně dojde v důsledku používání mobilu při řízení k více než 10 000 škodám. Pojišťovny za ně ročně vyplatí přes 550 milionů Kč.

• Mnohem víc používají mobil za volantem ženy (o 65 % vyšší riziko škody nad průměrem) ve věku do 30 let (o 86 % vyšší škody nad průměrem).

• Řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu následkem nepozornosti a hodnotí své řidičské dovednosti jako výborné, používají mobilní telefony za volantem častěji, stejně jako řidiči s adrenalinovým nebo dravým stylem jízdy.



Zdroj: STEM/MARK, ČKP, Centrum dopravního výzkumu



