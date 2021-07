V létě bychom si měli na dálnicích a silnicích v Česku dávat pozor. A to nejenom na provoz, ale i na povrch, po jakém jezdíme. V živé paměti máme ještě vedrem popraskaný beton na D35 u Olomouce. A i když to byla podle Ředitelství silnic a dálnic jen výjimka, nedá se prý vyloučit, že by se něco podobného mohlo v horkých dnech stát i jinde.