Řidiči v Novém Strašecí nadávají: Opravili silnici, která byla zcela v pořádku

Na silnici II. třídy mezi Rudou a Novým Strašecím se tvoří dlouhé kolony aut. Důvodem je oprava povrchu silnice, a to asi na kilometrovém úseku. Dopravu v místě řídí semafory a projíždí se střídavě jedním pruhem. To se ale nelíbí místním, kterým omezení denně komplikuje jízdu. K tomu jim vylepšení silnice přijde naprosto zbytečné. Výmolů si prý nikdo z nich před rekonstrukcí nevšiml.

Do 10. prosince řidičům nezbyde nic jiného než se obrnit trpělivostí a v kolonách si počkat. Objízdná trasa totiž žádná není. Řidiči si na úsek silnice stěžují nejen na sociálních sítích, ale i přímo na místě. Vadí jim delší čekání, a to kdykoliv během dne, ale i to, že povrch vozovky jim před opravou přišel jako jeden z nejhezčích, co v okolí měli.





"Jezdím tu každý den do školky a ze školky s dcerou, před semaforem si postojím takových 7 minut určitě. Divím se, že silnici opravují, tam totiž nebyla jediná díra," říká jeden z místních obyvatel. "Já tu jezdím skoro denně a zdržím se tu ráno celkem dost i 10 -15 minut. Podle mě silnice nepotřebuje opravit, ale úsek o 200 metrů dál je mnohem horší," stěžuje si další z místních.



Podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje byl povrch silnice v nevyhovujícím stavu a potřeboval i navýšení o 10 milimetrů. "Tato komunikace převádí silnou osobní, autobusovou i těžkou nákladní dopravu. Její povrch vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a dochází na ní k vytváření velkého množství výtluků," popisuje situaci Jan Denemark Nováček.



Reportéři TN.cz se proto jeli podívat po okolí na jiné povrchy vozovek. Např. silnice III. třídy 2372 na trase Řevničov nádraží – Nový Dům byla plná výmolů a trhlin. Na nebezpečí upozorňovaly alespoň varovné značky, stavební stroje ale nikde.



Rozhodnutí o rekonstrukci silnice vydal odbor dopravy Rakovník. K opravě úseku se podle plánu pojí i kompletní vylepšení mostu, který vede přes železniční trať. Tyto práce začnou v březnu nebo dubnu 2020.