Řidička autobusu posílala SMS zprávy za jízdy a v dešti! Běžná praxe, tvrdí majitel

Video dorazilo do redakce TN.cz v úterý. Poslal ho pan Milan, který popsal nepříjemnou zkušenost na cestě linkou 240 z Měcholup na Černý most. "Řidička městské hromadné doby měla celou cestu v ruce mobil, smskovala, řídila jednou rukou, a to když pršelo,“ nechápal, čeho se stal svědkem.

Majitel společnosti Stenbus Stanislav Jirásek TN.cz řekl, že stížnost přeposlal dispečerům, kteří ji budou dále řešit. Představu o tom, jaký postih by ženě případně mohl dát, ale nemá. Společnost zasáhla koronavirová krize. "Sedm řidičů máme v karanténě, takže si nemůžeme vyskakovat. Že bychom ji vyhodili? To bych neudělal,“ vysvětlil.

"Paní u nás byla druhým týdnem. Ale chodí do práce, je příjemná a lidi jí mají rádi,“ řekl s tím, že na lince 240 už řidička nepracuje. "Byla přeložena na mikrobus, protože s velkým autobusem to moc neuměla,“ dodal.

Ohrožovat bezpečnost cestujících rozhodně nechce. Telefon v rukou řidičů je ale podle něj problém, kterému čelí dopravci běžně. "Je to takový nešvar. Můžete je školit, jak chcete. Morálka je zoufalá,“ sdělil.

Že jde o prohřešek proti zákonu si majitel společnosti dobře uvědomuje. Žena je podle něj stále ve zkušební době a její chování se bude dál řešit. Tvrdí, že v minulosti nebourala. Podle Jiráska je tato stížnost na řidiče autobusu společnosti Stenbus první.

Kvůli koronaviru je situace ve firmě Stenbus špatná. Řidičů je nedostatek, a tak musejí hledat pomoc i na Ukrajině. "Neřeší se očkování řidičů,“ vysvětlil hlavní kámen úrazu. "Starší řidiči nám umírají na jipkách,“ dodal s tím, že do karantény chodí víc lidí, než by chtěl. Sám přiznal, že situace je dlouhodobě neúnosná a uvažuje o konci podnikání v oblasti autobusové dopravy.