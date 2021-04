Zpěvačka Rihanna v přestrojení: Poznali byste ji uprostřed davu?

Zpěvačka Rihanna se maskovaná zúčastnila protestů proti násilí na Asiatech. Chtěla tak vyjádřit svůj názor, a přitom zůstat inkognito. Jednoho chlapce dokonce překvapila, když mu psala název svého instagramového účtu do telefonu a on si myslel, že jde o pouhý vtip. Protesty v USA odstartovaly poté, co při útocích na masážní salóny zemřelo osm lidí, převážně Asiatů. Jak na ni lidé reagovali, se podívejte na videu.