Říkal si Jiří Veliký a ke dnu poslal desítky žen. Petra se předávkovala

Petra kvůli němu opustila přítele a s Jiřím začali plánovat společnou budoucnost. Přesvědčil ji, aby vypověděla nájemní smlouvu z bytu. Jenže když se blížilo stěhování, Jiří se odmlčel a mladá žena se málem ocitla i se svým synem na dlažbě.

"Měla jsem sbaleno, ale stěhování pořád dokola přesouval. Byla jsem z toho vynervová, protože jsem mohla skončit s malým na ulici. Tak jsem snědla prášky a skončila na psychiatrii," popisuje Petra.

Na stěhování nikdy nedošlo. Petra po návratu z psychiatrie na bývalého partnera téměř zapomněla. Jenže před pár dny ji upozornila kamarádka na facebookovou skupinu Na vlastní nebezpečí, kde se o své zkušenosti podělily stovky žen.

"Hodně holek z něj bylo psychicky v háji. Třeba Lucka, která s ním měla vztah dva roky, ve stejnou dobu jako já. Kdyby jí tehdy nepomohl její táta, skončila by se třemi dětmi na ulici," říká Petra.

Jiřímu podlehly desítky žen. Žádná z nich přitom nevěděla, kolik mu je ve skutečnosti let, ani čím se doopravdy živí. "On pěknej nebyl v žádném případě, ale vyzařovalo z něj charisma. Ale v hlavě to měl moc dobře poskládané. Využíval ty holky, aby měl kde bydlet," přiznává jedna z jeho bývalých milenek, která chce zůstat v anonymitě.

"Vzhledově nic moc, ale s těma ženskýma to uměl, na slovíčkaření byl mistr. S holkama jsme se shodly, že asi trpí nějakým syndromem méněcennosti, když mu nestačí jedna ženská a musí si tímhle způsobem něco dokazovat," dodává Petra.

Petra informovala o praktikách bývalého partnera policii a ta jí sdělila, že už sedí ve vězení. Jeho bývalé přítelkyně a milenky si myslí, že je to kvůli majetkovým podvodům. Policie ani vězeňská služba případ ale nechtěla komentovat.