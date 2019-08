Řím zakazuje sezení na schodech! Pokuty hrozí i jinde. PŘEHLED

Řím zakázal sezení na Španělských schodech na náměstí Piazza di Spagna - za porušení hrozí až desetitisícová pokuta. Je to další ze série přísných pravidel, kterými Řím cílí zejména na turisty. A není jediný - i další evropská města udělují za na první pohled banální prohřešky tvrdé tresty.

Majestátní Španělské schody stoupající z náměstí Piazza di Spagna ke kostelu Santa Trinità dei Monti jsou chloubou Říma a oblíbeným odpočinkovým místem turistů. To se ale od nynějška změní, na schodech totiž nově platí zákaz sezení.

Na dodržování pravidla dohlíží hlídky městské policie. Turistům se zákaz nelíbí, nemají ale na výběr - za porušení hrozí pokuta ve výši až deset tisíc korun. Informoval o tom italský deník La Repubblica. "Chápu, že se tu nesmí jíst, ale že už si tu nesmíme ani sednout, to je absurdní," protestuje jeden z turistů.

Jedná se jen o další z přísných pravidel, která Řím pravidelně zavádí a kterými cílí především na turisty. "Turisté vždy byli a jsou v Římě vítáni, to ale neznamená, že budeme tolerovat špatné chování a škody způsobené našemu městu," uvedla starostka Říma Virginia Raggiová.

Po Španělských schodech nesmíte ani jezdit s kufry a kočárky - tento zákaz platí i pro další schody u památek. Vysoké pokuty hrozí i za pití z historických fontán a koupání se v nich. Nesmí se na ně ani lézt, vylévat do nich cokoliv, lehat si na ně či házet jakékoliv předměty. To se týká i tradičního házení mincí do kašen.

V Římě rovněž platí zákaz chození po ulicích v plavkách nebo bez trička. Vysoké pokuty hrozí i za připevňování zámků na mosty, což bývá oblíbenou činností zamilovaných párů. Za počmárání památek se udělují pokuty od deseti tisíc korun, jako bonus si své dílo vandal musí také sám vyčistit. V ulicích Říma nesmíte ani jíst a pít alkohol.

Přísná pravidla platí i v jiných italských městech. Pohár trpělivosti s turisty přetekl například Benátkám, kde je zakázáno koupat se ve vodních kanálech, zdržovat na mostech, ležet na lavičkách, připevňovat zámky na památky a mosty, lézt na stromy či budovy, krmit ptáky, procházet se po ulicících v plavkách nebo bez trika a dělat hluk v noci či v době odpolední siesty. Za nedodržení pravidel hrozí pokuty do výše 11 500 korun.

Ve Florencii můžete zaplatit dokonce až 18 tisíc korun za jedení například na pěších stezkách, v historickém centru či u slavných galerií. Na veřejnosti nesmíte popíjet ani alkohol. Tento zákaz platí například i ve Španělsku, kde za to v řadě měst hrozí vysoké pokuty. Alkohol není dovoleno pít ani na mnoha španělských plážích.

V Barceloně nebo na Mallorce vám hrozí postih za chození v plavkách nebo bez trička po ulicích. Zaplatit za to můžete pokutu ve výši téměř 13 tisíc korun. V chorvatském městě Hvar za to hrozí pokuta dokonce až 15 tisíc korun.

V Chorvatsku platí přísná pravidla nejen v ulicích, ale i na silnicích. Při překročení rychlosti v obci nad 50 km/h hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Při nedání přednosti v jízdě nebo na přechodě pro chodce můžete zaplatit 24 tisíc korun. A pokud odjedete z místa, kde se stala vážná nehoda, může vás to stát až 70 korun, zadržení řidičáku, šest bodů nebo 60 dní ve vězení.

Na letošní zpřísňování pravidel v Římě se můžete podívat v reportáži TV Nova: