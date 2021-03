Riskujeme životy, odměny nemáme, zlobí se řidič "soukromé" sanitky

"Stát se chlubí tím, že obdaroval všechny zdravotníky. My jsme soukromí dopravci, za první vlnu jsme nedostali ani korunu, i když děláme stejnou práci jako kolegové spadající pod nemocnice. Ale i jestli nám teď dají odměnu, tak myslím, že jsme měli nárok i za první vlnu," říká řidič sanitky ze západu Čech, který si přál zůstat v anonymitě.

Tvrdí, že soukromí dopravci navíc převezou mnohem víc pacientů než záchranní služba. "Jsme v první linii a úplně se na nás zapomnělo, na nás nikdo nemyslí. Jsme denně osm i dvanáct hodin v obleku a vozíme ty pacienty," popisuje muž, podle nějž on i jeho kolegové riskují zdraví i životy nejen svoje, ale i svých blízkých.

Že se o odměnách pro soukromé zdravotnické dopravce jedná už velmi dlouho, potvrdil na dotaz TN.cz předseda Asociace nestátní dopravní zdravotní služby Václav Moravec. Podle něj se jednání týkají nejen ministerstva, ale i zdravotních pojišťoven. Téma přišlo na přetres i na zdravotnickém výboru ve Sněmovně.

Vše ale nyní nasvědčuje tomu, že se odměn dočkají i tito, podle vlastních slov zapomenutí, pracovníci z první linie. Ministr Jan Blatný totiž po pondělní schůzi vlády oznámil, že kabinet schválil pro letošek odměnu 75 tisíc korun pro zdravotníky a 30 tisíc korun pro nezdravotnický personál v lůžkových zařízeních. Ale dle jeho slov se dočkají i lidé mimo nemocnice.

"V průběhu března bude dokončeno jednání se zdravotními pojišťovnami, které formou kompenzací zajistí, aby byly zvýšeny platby pro mimonemocniční, mimolůžková zdravotnická zařízení tak, aby i všichni zdravotníci, kteří nepracují v nemocnicích, byli odměněni stejnou částkou. A bude se to týkat všech, to znamená všech ambulantních lékařů, všech ambulantních specialistů, praktických lékařů i dopravců, kteří dopravují pacienty s koronavirem," avizoval v pondělí Blatný. Celkem odměny pro všechny zdravotníky vyjdou na 23 miliard korun.

Zdravotnická zařízení se o peníze mohou hlásit od nynějška do 9. dubna. "Cílem je, abychom mohli výplatu dotace provést ideálně v dubnu, tedy v dubnové výplatě. V případě, že by byla nějaká administrativní zdržení třeba i na straně zaměstnavatele, potom v každém případě chceme, aby to bylo vyplaceno nejpozději ve výplatě za květen," zmínil Blatný.

Redakce TN.cz se s doplňujícím dotazem, zda vláda počítá s vyplacením odměn pro řidiče soukromých převozních sanitek zpětně i za loňskou první vlnu koronaviru v Česku, obrátila na ministerstvo zdravotnictví.

Mluvčí resortu Barbora Peterová však i přes urgenci pouze odkázala na přepis pondělní tiskové konference po jednání vlády, kde se toto neřešilo.

Pusťte si pondělní tiskovou konferenci po schůzi vlády: