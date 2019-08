Riskují život, rodinu ale z platu neuživí. Hasiči a policisté zatím příplatek nedostali

Aktuálně je v Česku 40 tisíc policistů, chybí ale zhruba další tři tisíce. Jedním z důvodů jsou peníze. Najdou se i tací, kteří vyměnili uniformu za práci ve fabrice. "Práce u policie mě bavila, ale jak říkám, jediný důvod byl příjem, a proto jsem skončil," popsal bývalý policista Martin.

Jeho kolega prý odešel dva měsíce po něm. Ostatní bývalí kolegové z oddělení, kde Martin pracoval dva roky, prý čekají na rentu a pak policii opustí.

Policejní prezidium eviduje za první letošní pololetí víc ukončených pracovních poměrů, než nově vzniklých. Zatímco 807 jich k policii přišlo, o 30 víc jich zas odešlo. Situaci má zlepšit stabilizační příplatek. Zákon byl přijat před dvěma měsíci.

Pro koho je příplatek určený, prý ale stále není jasné. "Má velkou úlohu v tom, abychom nalákali nové příslušníky, protože velmi těžko konkurujeme městské policii nebo armádě, a abychom udrželi i příslušníky stávající, kteří slouží 15, 20 let," uvedl předseda Nezávislého odborového svazu policie Milan Štěpánek.

Podle ministerstva vnitra záleží na ředitelích jednotlivých sborů, mají rozhodovat o výši i době vyplácení příspěvku. Důležité je prý vyhodnocení. "Plánujeme v příštích letech využít tento příspěvek na teritoriální stabilizaci a zároveň vybereme určité skupiny policistů, které vyhodnotíme jako rizikové z hlediska možného odchodu," sdělil mluvčí Policejního prezidia David Schön.

Současná norma se nelíbí bezpečnostnímu výboru Sněmovny, jeho členové prý nedostali od ministerstva vnitra možnost se k ní vyjádřit. "Přestože už z toho názvu by měl stabilizovat příjmy příslušníků v nízkopříjmových regionech, tak to může být zneužito k příslušníkům, kteří to nepotřebují," myslí si člen výboru Pavel Žáček (ODS).

Nástupní plat policistů je asi 24 tisíc korun hrubého. To je skoro o 15 tisíc méně než mají pražští strážníci. U hasičů, kterých se stabilizační příplatky také týkají, je nástupní plat asi 30 tisíc korun.

S takovým platem hasiči a policisté často jen těžko vyjdou. Zatímco v práci nasazují životy, ve volném čase pak hledají výdělky například jako prodavači, zedníci, nebo trenéři. Jen tak prý dokážou uživit rodinu a splácet hypotéku.