Rivalita Pardubic a Hradce jde stranou, chtějí stavět společně!

V Hradci Králové už plány na novou fotbalovou arénu zkrachovaly hned třikrát, v Pardubicích na tom jsou podobně. A tak nyní znovu ožívá myšlenka společného fotbalového stánku. Mluví se i o místě, totiž o Opatovicích nad Labem, obci, která leží mezi oběma krajskými městy.



Starostovi Opatovic by se to celkem zamlouvalo, dokonce už představitelům obou krajských metropolí nabízel k přestavbě místní stadion, jenže schůdnější by zřejmě bylo postavit stadion nový. Stál by asi jednu miliardu a dvě stě milionů, tedy stejnou částku, jakou chtěla doposud obě města dát na přestavby svých chátrajících stadionů.



Oba primátoři už připustili, že se o tom bavili. A zatímco pardubický si projektem není příliš jistý, hradecký už zabíhal dokonce do takových podrobností, jako že by přebytečné teplo z opatovické elektrárny mohlo vyhřívat jak trávník, tak sedačky. Zdá se ale, že společná aréna by se mohla stavět až tehdy, když v obou krajských městech jednání o vlastních stadionech definitivně zkrachují.

Například ve čtvrtek v Hradci se mají zástupci města sejít se stavebními firmami, které by připadaly v úvahu na přestavbu současného stadionu hradeckých Votroků.