Smrtící riziko pro alergiky! Sušenky jsou plné arašídů, odhalili inspektoři

Před sušenkami plnými alergenů varuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Laskomina může být nebezpečná pro lidi s alergií na arašídy. Oproti informaci uvedené na obalu jich totiž obsahuje mnohonásobně více. Arašídy patří přitom do skupiny vysoce nebezpečných alergenů schopné vyvolat smrtelné anafylaktické reakce.

Inspektoři SZPI odhalili sušenky s kousky čokolády a oříšků od polského výrobce, které mohou být velmi nebezpečné pro alergiky.



"Sušenky s kousky čokolády lískovými ořechy mohou představovat významné zdravotní riziko pro osoby s alergií nebo intolerancí na arašídy. SZPI doporučuje všem spotřebitelům s alergií nebo intolerancí na arašídy, aby předmětnou šarže potravin nekonzumovali," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Sušenky nebezpečné pro alergiky:



Na obalu sušenek je umístěný nápis "Může obsahovat arašídy". To se používá v případě stopového množství dané potraviny. Arašídů ale bylo v sušenkách podstatně více. "Laboratorní rozbor potvrdil v potravině přítomnost arašídů v množství 86 332 miligramů na kilogram," uvedla inspekce. To je asi 3500krát více, než by mělo být.



Inspekce nařídila distributorovi, aby sušenky nechal okamžitě stáhnout. Podle SZPI ale zřejmě existuje větší množství lidí, kteří si již sušenky koupili a mají je doma. Záruční doba je do března 2020.



Alergie na arašídy se může projevit otoky a kožními reakcemi či výtokem z nosu. Pokud postižený člověk nevyhledá pomoc, může se u něj projevit i anafylaktický šok.